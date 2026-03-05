05.03.2026 06:31:28

Saudi Tadawul Group präsentierte Quartalsergebnisse

Saudi Tadawul Group hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Saudi Tadawul Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 SAR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Tadawul Group 338,4 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 378,5 Millionen SAR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,30 SAR beziffert, während im Vorjahr 5,18 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,07 Prozent auf 1,49 Milliarden SAR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,43 Milliarden SAR gelegen.

