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29.04.2026 06:31:29
Saudi Tadawul Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saudi Tadawul Group hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Saudi Tadawul Group mit einem Umsatz von insgesamt 329,3 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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