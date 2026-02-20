|
20.02.2026 06:31:28
Saudi Telecom Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Saudi Telecom Company Bearer lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,70 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,89 Milliarden SAR – ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Telecom Company Bearer 19,27 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,679 SAR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 20,14 Milliarden SAR gerechnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,97 SAR beziffert, während im Vorjahr 4,95 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Saudi Telecom Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 77,82 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 75,89 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,96 SAR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 78,99 Milliarden SAR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.