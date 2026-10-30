|
30.10.2026 06:31:28
Saudi Telecom Company Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Saudi Telecom Company Bearer hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 SAR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 19,99 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,26 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,694 SAR sowie einem Umsatz von 20,03 Milliarden SAR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.