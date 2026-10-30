Saudi Telecom Company Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saudi Telecom Company Bearer hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 SAR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 19,99 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,26 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,694 SAR sowie einem Umsatz von 20,03 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at