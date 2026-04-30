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30.04.2026 06:31:29
Saudi Telecom Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Telecom Company Bearer präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,21 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,94 Milliarden SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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