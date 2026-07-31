Saudi Telecom Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Telecom Company Bearer hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 SAR, nach 0,770 SAR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 20,17 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,45 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at