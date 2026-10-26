Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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26.10.2026 12:50:06
Saudi utility price increases add to economic uncertainty in wartime
Electricity and water tariffs will rise from January as part of long-planned economic reformsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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