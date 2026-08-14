Saudi Vitrified Clay Pipes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Vitrified Clay Pipes hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Saudi Vitrified Clay Pipes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,29 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 12,2 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Vitrified Clay Pipes 14,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at