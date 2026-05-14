Saudi Vitrified Clay Pipes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Vitrified Clay Pipes hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Vitrified Clay Pipes ein EPS von -0,580 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Vitrified Clay Pipes im vergangenen Quartal 15,5 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Vitrified Clay Pipes 13,1 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at