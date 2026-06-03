Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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03.06.2026 22:00:09
Saudi wealth fund replaces foreign CEOs with locals
Public Investment Fund focuses on domestic investments ahead of country hosting 2034 World CupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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