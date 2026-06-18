Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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18.06.2026 13:51:44
Saudi wealth fund warns European regulations ‘hurting’ foreign investors
Comments from Public Investment Fund governor come amid concerns about EU’s foreign subsidies regulationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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