|
05.11.2025 06:31:28
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer veröffentlichte am 02.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,68 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,30 SAR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 806,5 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer einen Umsatz von 789,6 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!