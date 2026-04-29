Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer hat am 26.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,57 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,26 Prozent auf 737,6 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer 778,6 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at