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29.07.2026 06:31:29
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,71 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer ein EPS von 3,68 SAR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 750,0 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 785,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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