Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer äußerte sich am 17.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,61 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 8,07 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,14 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,11 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,61 SAR und einem Umsatz von 2,14 Milliarden SAR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at