Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,88 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 628,9 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 733,2 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 14,92 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,12 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,00 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,96 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 14,91 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 3,12 Milliarden SAR belaufen.

