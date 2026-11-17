IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Chefwechsel bei IONOS
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17.11.2026 11:30:00
Saueressig von SAP wird IONOS-Chef - Aktien geben nach
"Mit Thomas Saueressig gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Expertise in Customer Management, Produktentwicklung und Innovation", sagte Ralph Dommermuth, Aufsichtsratschef von Ionos und Vorstandschef der Konzernmutter United Internet.
Bei SAP soll Saueressig seine Aufgaben schrittweise an Emmanuel Raptopoulos übergeben. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. "Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä.
Die IONOS-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 2,58 Prozent tiefer bei 36,18 Euro, während die SAP-Aktie 1,78 Prozent auf 209,60 Euro nachgibt.
DJG/mgo/uxd
Dow Jones Newswires
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Nachrichten zu IONOS
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09:20
|Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP (dpa-AFX)
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09:07
|EQS-News: Thomas Saueressig to become CEO of IONOS Group SE (EQS Group)
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09:07
|EQS-News: Thomas Saueressig wird Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE (EQS Group)
|
09:03
|EQS-Adhoc: Ad-hoc announcement acc. to Art. 17 MAR: Thomas Saueressig to become CEO of IONOS Group SE (EQS Group)
|
09:03
|EQS-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR: Thomas Saueressig wird Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE (EQS Group)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
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16.11.26
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|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|35,94
|-3,02%