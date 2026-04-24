FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
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24.04.2026 10:40:27
Saugroboter de facto unbrauchbar: Italiens Kartellwächter haben Vorwerk im Visier
Gegen zwei italienische Töchter des Thermomix-Herstellers laufen Ermittlungen der dortigen Wettbewerbsbehörde. Denn die smarten Dienste eines Haushaltsgeräts funktionieren nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
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23.04.26
|EQS-HV: Friedrich Vorwerk Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.06.2026 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
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22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
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21.04.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
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21.04.26
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21.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
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20.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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20.04.26
|SDAX aktuell: SDAX schwächelt am Montagmittag (finanzen.at)
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16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)