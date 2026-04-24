FRIEDRICH VORWERK Aktie

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WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

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24.04.2026 10:40:27

Saugroboter de facto unbrauchbar: Italiens Kartellwächter haben Vorwerk im Visier

Gegen zwei italienische Töchter des Thermomix-Herstellers laufen Ermittlungen der dortigen Wettbewerbsbehörde. Denn die smarten Dienste eines Haushaltsgeräts funktionieren nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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