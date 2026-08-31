Roborock Aktie
WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01
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31.08.2026 16:00:00
Saugroboter Roborock Qrevo Edge 2 für 600 Euro im Test: Flach, stark, gut
Saugt stark, wischt ordentlich, kostet weniger: Der Saugroboter Roborock Qrevo Edge 2 macht vieles wie „die Großen“ – aber deutlich günstiger?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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