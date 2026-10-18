PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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18.10.2026 16:00:00
Saugroboter Roborock Qrevo S Pro für 390 € im Test: günstig & gut auf Hartböden
Der Qrevo S Pro saugt und wischt Hartböden gut und wäscht seine Mopps heiß. Bei Hindernissen, hohen Teppichen und der Randreinigung zeigt er dagegen Schwächen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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