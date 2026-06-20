Sonic Aktie
WKN: 893919 / ISIN: US8354511052
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20.06.2026 16:00:00
Saugroboter Roborock Saros 20 Sonic im Test: Schrubbt den Boden mit Wischplatte
Der Roborock Saros 20 Sonic kombiniert 36.000 Pa Saugkraft mit einer vibrierenden Wischplatte und ausfahrbarem Lidar. Im Test überzeugt das Premium-Modell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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