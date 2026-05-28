Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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28.05.2026 16:00:00
Saugroboter Xiaomi H50 Pro im Test: Kompakt, zuverlässig und fairer Preis
Der Xiaomi H50 Pro ist ein günstiger Saug- und Wischroboter mit Komplettstation. Wir haben getestet, was das 500-Euro-Modell im Alltag wirklich leistet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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