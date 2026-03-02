Saul Centers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saul Centers veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,15 Prozent auf 75,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Saul Centers 1,63 USD je Aktie verdient.

Saul Centers hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 291,56 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 269,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

