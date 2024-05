Saumya Consultants veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saumya Consultants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Saumya Consultants hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,540 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14986,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 30,95 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saumya Consultants -1,670 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 615,12 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 166,70 Millionen INR umgesetzt.

