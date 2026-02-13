Saumya Consultants: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saumya Consultants hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saumya Consultants noch ein Gewinn pro Aktie von -4,180 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Saumya Consultants mit einem Umsatz von insgesamt 37,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 26,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at