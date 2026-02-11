|
Saurashtra Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Saurashtra Cement hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,92 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 4,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saurashtra Cement 3,77 Milliarden INR umgesetzt.
