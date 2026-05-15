Saurashtra Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saurashtra Cement hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saurashtra Cement ein EPS von 2,96 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Saurashtra Cement mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,57 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,35 Prozent auf 16,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 15,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at