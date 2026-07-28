KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.07.2026 21:24:00
Saurer Regen: Emissionsgrenzen gelten nicht für US-Kraftwerke für KI
Mit Stolz verkündet die US-Umweltbehörde, eine Gesetzeslücke. Sie befreit Kraftwerke ohne Netzanschluss von Emissionsbestimmungen. Das hilft KI-Datenzentren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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