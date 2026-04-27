Savani Financials: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Savani Financials hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,45 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,540 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 220,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Savani Financials einen Umsatz von 17,5 Millionen INR eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,210 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Savani Financials -3,390 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 163,51 Millionen INR – ein Plus von 362,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Savani Financials 35,34 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at