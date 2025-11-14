Savani Financials hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Savani Financials äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Savani Financials ein Ergebnis je Aktie von -0,610 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Savani Financials 34,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 368,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at