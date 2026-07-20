Savani Financials legte Quartalsergebnis vor

Savani Financials hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Savani Financials ein Ergebnis je Aktie von -0,800 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 58,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at