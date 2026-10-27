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27.10.2026 06:31:29
Savani Financials legte Quartalsergebnis vor
Savani Financials hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Savani Financials -1,000 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Savani Financials mit einem Umsatz von insgesamt 58,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 71,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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