02.02.2026 06:31:29
Savani Financials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Savani Financials ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Savani Financials die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,95 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Savani Financials -0,800 INR je Aktie generiert.
Savani Financials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 524,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
