Savanna Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Savanna Capital veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at