Savant Infocomm gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Savant Infocomm präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,0 Millionen INR – ein Plus von 273,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Savant Infocomm 19,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at