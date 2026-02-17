|
Savant Infocomm öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Savant Infocomm hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,21 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,470 INR je Aktie vermeldet.
Savant Infocomm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 261,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
