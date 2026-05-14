Savara: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Savara präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Savara ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at