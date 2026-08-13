Savara stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Savara äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Savara hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at