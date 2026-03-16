Savara zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Savara hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,130 USD je Aktie gewesen.

Savara vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,530 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at