Savaria: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Savaria stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 224,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at