Savaria legte Quartalsergebnis vor

Savaria äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 235,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at