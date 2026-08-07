Savaria: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Savaria äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Savaria 0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 245,8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at