Savaria: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Savaria hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245,0 Millionen CAD – ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Savaria 224,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at