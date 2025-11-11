Saven Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saven Technologies hat am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,70 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saven Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saven Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 34,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at