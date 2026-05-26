Savera Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Savera Industries hat am 23.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 INR, nach 3,19 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 275,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 218,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,75 INR. Im letzten Jahr hatte Savera Industries einen Gewinn von 11,10 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,02 Milliarden INR, während im Vorjahr 796,57 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at