Savezone I&C hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Savezone I&C hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 766,02 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 96,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 31,29 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at