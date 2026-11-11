Savezone I&C mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Savezone I&C hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Savezone I&C hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 490,56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 31,24 Milliarden KRW gegenüber 27,85 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at