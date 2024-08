Savi Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Savi Financial hat am 30.07.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 9,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

