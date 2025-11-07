Savita Oil Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Savita Oil Technologies hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,92 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,50 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,76 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,07 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at