Savita Oil Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Savita Oil Technologies lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Savita Oil Technologies ein EPS von 8,16 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,89 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,80 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at